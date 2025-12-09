Ligue des Champions : suivre Monaco / Galatasaray en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue des champions 9 décembre 2025 – Monaco / Galatasaray en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mardi soir avec le match entre Monaco et le Galatasaray.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ Sports, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Ce mardi, Monaco accueille Galatasaray au stade Stade Louis‑II pour la 6ᵉ journée de la phase de groupes de UEFA Champions League. Pour Monaco, c’est un match crucial : après un nul frustrant contre Paphos, le club monégasque n’a presque plus le droit à l’erreur s’il veut rester en course pour une place qualificative.

De son côté, Galatasaray, malgré une récente défaite, reste une équipe dangereuse, notamment avec l’attaque menée par Victor Osimhen, toujours capable de faire la différence.



Monaco / Galatasaray – Composition des équipes

🔵 Monaco (composition probable) : Hradecky – Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique – Camara, Zakaria – Akliouche, Minamino, Golovin – Balogun

🔵 Galatasaray (composition probable) : Çakir – Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs – Torreira, Sara – Sané, Gündogan, Yilmaz – Osimhen

Monaco / Galatasaray en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Monaco / Galatasaray, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.