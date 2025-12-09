Ligue des Champions : suivre Union Saint-Gilloise / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Ligue des champions 9 décembre 2025 – Union Saint-Gilloise / Marseille en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mardi soir avec le match entre l’Union Saint-Gilloise et l’Olympique de Marseille.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ Foot, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Publicité





Ce mardi soir, l’Union Saint-Gilloise reçoit Marseille au Lotto Park de Bruxelles, dans le cadre de la 6ᵉ journée de la phase de ligue de l’UEFA Champions League.

L’enjeu est important : les deux équipes comptent 6 points avant la rencontre. Les Olympiens restent sur un succès encourageant, qui leur donne d’autant plus envie de valider leur qualification pour les phases finales. L’Union, de son côté, tentera d’exploiter son avantage chez elle, avec la volonté de contrecarrer les velléités offensives phocéenne.



Publicité





Union Saint-Gilloise / Marseille – Composition des équipes

🔵 Union Saint-Gilloise (composition probable) : Scherpen – Mac Allister, Burgess, Sykes – Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Niang – Aït El-Hadj – Florucz, David

🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Murillo, Aguerd, Emerson – Weah, Vermeeren, Højbjerg, O’Riley, Paixão – Greenwood, Aubameyang

Union Saint-Gilloise / Marseille en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Union Saint-Gilloise / Marseille, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.