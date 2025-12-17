Master Crimes : TF1 dévoile la date de lancement de la saison 3



Bonne nouvelle pour les fans de polar à la française : la série « Master Crimes » est de retour pour une saison 3 inédite, portée par l’incontournable Muriel Robin. La série fera son grand retour le jeudi 8 janvier 2026 à 21h10 sur TF1, pour une nouvelle salve d’enquêtes aussi sombres que jubilatoires.











Une rentrée sous haute tension pour Louise Arbus

L’année commence fort pour Louise Arbus, toujours aussi brillante que redoutable. Un vent de fraîcheur souffle sur son équipe avec l’arrivée de deux nouveaux élèves :

– Allyson Yang, volontaire et obstinée, qui met Boris sous pression et fait chavirer le cœur de Valentine,

– Mika Delaye, hypersensible et anticonformiste, encore incrédule d’avoir été choisi pour intégrer ce groupe d’élite.

Mais si les affaires criminelles ne manquent pas de piquant, la vie personnelle de Louise s’assombrit brutalement : elle découvre que son fils Guillaume est victime d’une machination redoutable. Pour protéger sa famille, elle va devoir affronter un esprit retors, à la hauteur de ceux qu’elle affectionne tant.

Côté cœur, son mariage avec Oscar approche. Très investi, ce dernier entend faire de ce jour un événement absolument exceptionnel, quitte à ajouter un peu plus de pression à une Louise déjà sur tous les fronts.



Amours, jalousies et guerre familiale

Pendant ce temps, Delandre et Théodore vivent enfin leur amour au grand jour. Mais l’équilibre est rapidement menacé par l’arrivée de Mathilde, la fille de Théodore, fraîchement débarquée dans la vie de son père. Désireuse de l’avoir pour elle seule, elle déclare une guerre sans merci à Delandre.

Que faire quand la fille de l’homme que vous aimez est une peste… et qu’elle ressemble à Blair dans Gossip Girl puissance 124 ?

Des crimes toujours plus inventifs

Rassurez-vous : ce n’est pas parce que les héroïnes de Master Crimes jonglent avec leurs problèmes personnels que les criminels prennent des vacances. Bien au contraire. Ils redoublent d’originalité, pour le plus grand plaisir de Louise…

et du nôtre.