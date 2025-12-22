N’oubliez pas les paroles du 22 décembre : Angelina continue et fait grimper ses gains



Publicité





N’oubliez pas les paroles du 22 décembre 2025, 3 victoires pour Angeina – Angelina a signé deux nouvelles victoire ce lundi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Et elle a fait grimper ses gains !











Publicité





N’oubliez pas les paroles du lundi 22 décembre 2025, Aurélianne éliminée

Dans le détail ce lundi soir, Angelina a gagné 1000 euros sur la première émission et la somme maximale de 20000 euros sur la seconde. Elle totalise 210000 euros de gains en 3 victoires.

N’oubliez pas les paroles du 22 décembre replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.