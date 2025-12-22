N’oubliez pas les paroles du 22 décembre : Angelina continue et fait grimper ses gains

Par /

Publicité

N’oubliez pas les paroles du 22 décembre 2025, 3 victoires pour Angeina – Angelina a signé deux nouvelles victoire ce lundi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Et elle a fait grimper ses gains !


N'oubliez pas les paroles du 22 décembre : Angelina continue et fait grimper ses gains
Capture FTV


Publicité

N’oubliez pas les paroles du lundi 22 décembre 2025, Aurélianne éliminée

Dans le détail ce lundi soir, Angelina a gagné 1000 euros sur la première émission et la somme maximale de 20000 euros sur la seconde. Elle totalise 210000 euros de gains en 3 victoires.

N’oubliez pas les paroles du 22 décembre replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

A LIRE AUSSI
« Le dernier jaguar » : votre film inédit cet après-midi sur France 2 (22 décembre 2025)
« Le dernier jaguar » : votre film inédit cet après-midi sur France 2 (22 décembre 2025)
Les 12 coups de midi du 22 décembre : Cyprien proche d’un gros cap, qui est derrière l’étoile mystérieuse ?
Les 12 coups de midi du 22 décembre : Cyprien proche d'un gros cap, qui est derrière l'étoile mystérieuse ?
Audiences 21 décembre 2025 : « Le Père Noël est une ordure » en tête devant « Charlie et la chocolaterie »
Audiences 21 décembre 2025 : « Le Père Noël est une ordure » en tête devant « Charlie et la chocolaterie »
« Meurtres au paradis » du 22 décembre 2025 : ce soir l’épisode « Noël aux Caraïbes »
« Meurtres au paradis » du 22 décembre 2025 : ce soir l'épisode « Noël aux Caraïbes »


Publicité


Retour en haut