« Pierre Garnier, le concert évènement », c’est ce soir sur TFX (23 décembre 2025)

« Pierre Garnier, le concert évènement », c’est ce qui vous attend ce soir, mardi 23 décembre 2025, sur TFX. L’occasion de passer une excellente soirée devant le concert du gagnant de la Star Academy 2023 !





A suivre dès 21h10 sur TFX, puis en replay sur TF1+.







« Pierre Garnier, le concert évènement », présentation

Véritable révélation musicale de l’année, Pierre Garnier s’impose avec une voix unique, à la fois intense et émouvante, et une personnalité sincère qui a séduit des millions de fans. Devenu un pilier de la scène française grâce à son premier album « Chaque Seconde », l’artiste a sillonné la France cette année lors d’une tournée triomphale, entre concerts complets et festivals enflammés.

Capté début décembre dans la mythique Accor Arena de Paris, ce concert événement restitue toute la puissance, l’authenticité et l’émotion de ses performances live. Le public y redécouvre ses titres emblématiques — Chaque Seconde, Ceux qu’on était, Nous on sait — revisités dans des versions scéniques percutantes.



Cette date exceptionnelle, qui vient couronner deux années hors normes, promet également son lot de surprises, avec la présence d’invités prestigieux venus partager la scène avec Pierre Garnier. Déjà certifié Triple Platine avec plus de 300 000 ventes, un an et demi après sa sortie, l’album « Chaque Seconde » confirme l’ampleur du phénomène. L’album live « Chaque Seconde Tour – Live à Caen » est d’ores et déjà disponible.

Un concert événement à ne manquer sous aucun prétexte.

VIDÉO la bande-annonce du concert