Plus Belle La Vie spoilers : Charles accuse Chloé, un départ, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 15 au 19 décembre 2025)

Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 15 au 19 décembre 2025 – Déjà curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Alors, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir. Notez qu’il s’agit de la dernière semaine avant la coupure durant les fêtes !











On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Charles, qui finit par se réveiller à l’hôpital. Et coup de théâtre : il accuse Chloé de l’avoir agressé ! Rien ne va plus pour la mère d’Élena, qui voit les chances de récupérer sa fille s’amenuiser…

Pendant ce temps là, Baptiste est arrêté par la police alors qu’il vide un appartement. Il explique faire ça pour le compte du Pavillon des Fleurs : il déménage une femme victime de violences conjugales pendant l’absence de son mari !

Pour les Kepler, rien ne va plus ! Et alors qu’Ulysse tente de défendre sa mère, ils reçoivent un message audio d’Ophélie qui fanfaronne et les provoque…



Quant à Nisma, toute la résidence se mobilise pour lui offrir le voyage de ses rêves ! La jeune femme va quitter le Mistral juste avant Noël.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 15 au 19 décembre 2025

Lundi 15 décembre 2025 (épisode 485) : Malgré le soutien de ses proches, tous les éléments pointent vers la culpabilité de Chloé. En parallèle, Léa pose un lourd diagnostic sur les symptômes d’une résidente. Au Mistral, Barbara échafaude un plan pour rendre visite à une amie.

Mardi 16 décembre 2025 (épisode 486) : Les secrets de Baptiste sèment le trouble. Du côté des Kepler, Ulysse s’applique pour assurer la défense de sa mère. A la résidence, Boher est sous le choc en découvrant le livre dans lequel est plongée une habitante.

Mercredi 17 décembre 2025 (épisode 487) : En organisant une reconstitution de l’incident, les policiers font une surprenante découverte. A Massalia, Apolline et Yolande apportent tous leurs soins à une résidente à bout de forces. En parallèle, Luna accuse le coup de la demande de son fils.

Jeudi 18 décembre 2025 (épisode 488) : Alors que Chloé désespère, un trio inattendu rentre en jeu pour lui venir en aide. À la résidence Massalia, tous se sont mobilisés pour offrir un cadeau à leur amie. Au commissariat, la nomination du père Noël enfants des policiers tourne au vinaigre.

Vendredi 19 décembre 2025 (épisode 489) : Les Mistraliens mettent tout en œuvre pour assurer la magie de Noël. Chez les Kepler, le couperet de la juge Colbert tombe. Alors que Martin continue de faire tourner en bourrique sa grand-mère, il est charmé par une nouvelle rencontre.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 15 au 19 décembre 2025

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…