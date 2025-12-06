Plus Belle La Vie spoilers : Chloé choquée et piégée, Martin arrive, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 8 au 12 décembre 2025)



Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 8 au 12 décembre 2025 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si tel est le cas, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Chloé, qui va faire une découverte choc… Alors que Géraldine s’en prend à elle après l’avoir surprise avec Yann, le lendemain Chloé découvre qu’elle ment sur sa grossesse. Géraldine n’est pas enceinte et prend toujours la pilule ! Quand Chloé la confronte sur la place, Géraldine la piège ! Elle simule une agression et se tient le ventre… De graves accusations qui vont plonger Chloé dans la tourmente.

Pendant ce temps là, Vanessa Kepler espère encore pouvoir se sortir du bourbier dans lequel elle est. Mais Ophélie et Alice sont déterminées à la faire tomber. Mais Apolline finit par comprendre qu’elle est manipulée…

Quant à Luna, elle décide finalement de prendre Martin avec elle. Le fils de Rudy et Ninon débarque à Marseille et Luna pense que l’éducation positive va suffire avec son petit-fils…



Publicité





Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 8 au 12 décembre 2025

Lundi 8 décembre 2025 (épisode 480) : Chloé est déboussolée par son passé qui la rattrape. Au Mistral, Thomas tente d’apaiser les doutes de Barbara, à l’égard d’un proche. Malgré ses réserves, Luna reconsidère la décision de s’occuper de son petit-fils.

Mardi 9 décembre 2025 (épisode 481) : Par hasard, Chloé fait une découverte qui l’oblige à provoquer une confrontation. A Massalia, une résidente est submergée par le travail. Suite à un départ de feu, des habitants du Mistral se voient obligés de trouver un logement en urgence…

Mercredi 10 décembre 2025 (épisode 482) : Face aux accusations de Chloé, les opinions divergent. Chez les Kepler, Vanessa espère encore pouvoir s’en sortir. De son côté, Luna est persuadée de l’efficacité de ses méthodes d’éducation positives avec Martin.

Jeudi 11 décembre 2025 (épisode 483) : Dans la tourmente, Chloé voit s’amenuir les chances de récupérer sa fille. Au Mistral, les habitants ont une idée pour soutenir un de leurs proches à l’hôpital. A la résidence Massalia, Apolline s’inquiète pour une de ses camarades.

Vendredi 12 décembre 2025 (épisode 484) : La police fait une découverte glaçante qui vient raviver les tensions. Apolline, quant à elle, se sent manipulée et lance l’alerte. A la résidence, de nouveaux arrivants viennent perturber l’équilibre des anciens.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 8 au 12 décembre 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…