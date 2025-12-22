Quelle époque : nouvelle bourde pour Léa Salamé face à Muriel Robin, un malaise en plateau (VIDÉO)



Nouvelle séquence gênante pour Léa Salamé dans « Quelle époque ! ». Samedi dernier, la présentatrice s’est retrouvée au cœur d’une bourde qui a provoqué un vrai moment de flottement avec Muriel Robin sur le plateau.





Alors que Muriel Robin était interviewée et parlait de sa relation compliquée avec sa mère, une photographie en noir et blanc représentant un enfant accompagné d’un adulte est apparue à l’écran. En observant le cliché, Louise Bourgoin a cru reconnaître Muriel Robin enfant.







La réaction de Muriel Robin ne s’est pas fait attendre. Très sûre d’elle, la comédienne a immédiatement démenti : « Ce n’est pas moi du tout ! C’est un garçon enfin ! Ce n’est pas ma mère, et ce n’est pas moi. »

Malgré cette précision claire, Léa Salamé a d’abord maintenu qu’il s’agissait bien de Muriel Robin enfant dans les bras de sa mère. Une affirmation rapidement balayée par l’invitée, qui a répété sans détour que la photographie ne la concernait absolument pas : « Vous l’avez regardée la photo ? C’est absolument pas moi !« .



Face à cette insistance, un malaise s’est installé sur le plateau. Surprise, la présentatrice s’est alors interrogée sur la présence de ce cliché dans l’émission, laissant apparaître une certaine gêne, malgré le caractère enregistré du programme.

Diffusée samedi soir, la séquence a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont commenté cette nouvelle bourde, venant s’ajouter à celles déjà reprochées à Léa Salamé ces dernières semaines.

VIDÉO la bourde de Léa Salamé face à Muriel Robin