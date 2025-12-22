Quotidien du 22 décembre 2025 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité
Quotidien du 22 décembre 2025, les invités – En ces vacances de Noël, Yann Barthès et son équipe ont pris eux aussi un peu de repos ! Pas d’inédit de « Quotidien » ce soir, qui passe en mode best-of jusqu’au 2 janvier 2026 inclus.
Rendez-vous dès 19h20 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.
Publicité
Quotidien du 22 décembre 2025 : le programme
Revivez les meilleurs moments de l’émission. Avec les nombreux invités prestigieux reçus par Yann Barthès depuis le début de la saison comme : Audrey Crespo-Mara, Alexandra Rosenfeld, Mister V, Frédéric Encel, Laura Smet, Valérie Lemercier, Gabriel Zucman, Moguiz, Benjamin Duhamel, Lio, Matthieu Aron & Caroline Michel-Aguirre, Feu! Chatterton, Léa Drucker — « L’intérêt d’Adam », Anamaria Vartolomei, Faustine Bollaert, Arthur Delaporte, Laure Miller, Teddy Riner & Luthna Plocus, Antoine Foucher, Laurent Lafitte, Laure Calamy, Élodie Bouchez et Ramzy Bedia, Zaccharie Risacher, Thomas Legrand, David Guetta, Florent Peyre, Alexis Michalik, Nicolas de Tavernost, Nora Bussigny, Paul de Saint Sernin, Guillaume de Saint Sernin, Marina Foïs et Roschdy Zem, Hervé Le Bras, Yann Arthus-Bertrand, Charlotte Cardin, Ludovic Vigogne, Nicolas Bastuck, Asma Mhalla, Yann Bouvier, Marguerite, Youssef Badr, Laurent Valdiguié, Alice Dufour, Claire Romain, Victor Meutelet, Nicolas Hieronimus, Kendji Girac, Tala Albanna, Michelle Amzalak, Charlie Haid, Nora Hamzawi, Hugo Clément, Lyas, Sam Sauvage, Muriel Robin, Jean-Victor Blanc, Alain Duhamel, Seb et Sofyan, Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche et Louis Garrel, François Hollande, Bruce Toussaint, Vincent Dedienne, Jérôme Jaffré, Jérôme Fourquet, Guillaume Hennette, Blanche Leridon, Alexandre Astier, Anne Girouard, Jean-Christophe Hembert, Nicolas Gabion, Benjamin Morel, Michael Goldman, Sofia Morgavi, Marlène Schaff, Ladji Doucouré, Jonathan Jenvrin, Alain Degois, Byilhan et Nicotine, Pascal Demurger, Orelsan, Clara Choï et David Tomaszewski, Xavier Bertrand, Shy’m, Margaux Serrano, Franz-Olivier Giesbert, Glen Powell, Jérôme Commandeur, Natasha Andrews, Éric Sadin, Gilles Finchelstein, Blanche Gardin et Philippe Katerine, Cynthia Erivo, Ariana Grande et Jonathan Bailey, Marc Trévidic , Camille Chamoux & Hafid F. Benamar, Paul Deutschmann, Martin Weill, Benjamin Vedrines et Nicolas Jean, Arthur Essebag, Anamaria Vartolomei, Lucas Bravo et Vincent Lacoste, Léa Drucker, Guillaume Hennette, Charlotte Recoquillon, Jérôme Durain, Patrick Bruel, Léna Situations, Thomas Snégaroff, Jodie Foster, Valentin Kretz et Martin Kretz, François Gemenne, Camille Cottin et Nathan Ambrosioni, Isabelle Ithurburu , Disiz, Hugo Micheron, Fabrice Éboué, Arnaud de Decker, Cyrille Amoursky, Erell Hannah, Gus, Dany Martial, Shaïn Boumedine, et Salim Kechiouche,Natacha Polony, Julien Doré, Alison Wheeler, Anne-Claire Coudray, Aya Nakamura, Max Laulom, Tristan Waleckx et Lilya Melkonian, Panayotis Pascot et Fary, etc.
Retrouvez « Quotidien » en inédits dès le lundi 5 janvier 2026 à 19h20 sur TMC.
Publicité