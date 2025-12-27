

Reportages découverte du 27 décembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 27 décembre 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Paradis Latin : un cabaret Français aux Émirats » (inédit)

Créer un cabaret à la française au cœur de Dubaï en seulement six mois : un défi audacieux que le Paradis Latin a relevé. Entre travaux, castings, création d’une nouvelle revue et adaptation aux codes culturels émiratis, Walter Butler et Kamel Ouali vivent une course contre la montre, où tout doit être repensé — jusqu’aux costumes, contraints de « suggérer sans choquer ».

Nous avons suivi cette aventure hors norme, des premières sélections à la première représentation. Parmi les artistes, Ryad, danseur de hip-hop de 27 ans, revient sur scène après une grave blessure au genou, tandis que Jade, meneuse de revue atteinte de dyspraxie, voit dans Dubaï une opportunité décisive. En coulisses, les stylistes Yassen Samouilov et Livia Stoianova doivent relever un défi colossal : concevoir 350 costumes adaptés à ce nouveau public. Une aventure intense, où rien ne se déroule comme prévu.



Et à 14h50 « La fièvre de l’or » (rediffusion)

Métal précieux extrait des entrailles de la Terre, l’or est l’une des plus anciennes monnaies de l’humanité. Valeur refuge par excellence, il résiste aux crises et atteint aujourd’hui des sommets historiques : 115 000 euros le kilo, soit une hausse de plus de 500 % en vingt ans.

Face à cette envolée, de nombreux Français affluent dans les comptoirs d’achat et de vente, espérant faire un gain rapide avec leurs bijoux, lingots ou pièces. Mais si l’or fait rêver, il peut aussi faire perdre la raison. De l’extraction à la bijouterie, les arnaques sont nombreuses. Pendant plusieurs mois, nos équipes ont enquêté sur cette fièvre de l’or et remonté la piste d’escroqueries minutieusement organisées.