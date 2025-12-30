« S.O.S. Fantômes » : le film culte cet après-midi sur France 2 (30 décembre 2025)



« S.O.S. Fantômes », c’est le film culte qui vous attend ce mardi après-midi sur France 2. Un film réalisé par Ivan Reitman que l’on ne présente plus !





A découvrir dès 13h50 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct.







« S.O.S. Fantômes » : l’histoire

Trois chercheurs new-yorkais spécialisés dans le paranormal — Peter Venkman, Raymond Stantz et Egon Spengler — se retrouvent exclus de l’université. Ils montent alors leur propre entreprise de chasse aux fantômes. Quand des phénomènes surnaturels envahissent New York et qu’une entité maléfique menace la ville, ils doivent intervenir pour sauver le monde… avec humour et gadgets improbables.



Avec Bill Murray (Peter Venkman), Dan Aykroyd (Raymond Stantz), Harold Ramis (Egon Spengler), Sigourney Weaver (Dana Barrett), Rick Moranis (Louis Tully), Ernie Hudson (Winston Zeddemore), Annie Potts (Janine Melnitz)

Vidéo bande-annonce

Et on finit avec un extrait vidéo de votre film…