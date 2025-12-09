Scandale à Miss France 2026 : Miss Provence et Miss Aquitaine destituées après une vidéo choc

Éliminées dès la pré-sélection du Top 12, les deux Miss ont filmé leur réaction dans les loges. La séquence, envoyée en privé sur Snapchat, contenait des propos particulièrement insultants envers les demi-finalistes. Mais la vidéo a fini par être publiée par le bloggeur Aqababe et elle est rapidement devenue virale.

Dans cette vidéo, Miss Aquitaine s’interroge sur les résultats : « Je veux pas faire ma rageuse hein mais… C’est quoi ce top 12 s’il vous plaît ? Allô la terre ». Miss Provence réplique alors : « Il n’y a que des grosses pu*** ».

Des propos qui ont immédiatement provoqué indignation et scandale.



Les comités tranchent : destitution immédiate

Durant le week-end déjà, les réactions se multipliaient. Ce mardi, la sanction est tombée : les deux Miss perdent officiellement leur titre. Dans un communiqué, les comités Miss Provence Côte d’Azur et Miss Aquitaine expliquent que les propos tenus sont « en totale contradiction avec les valeurs de respect et d’exemplarité » attendues d’une Miss régionale.

Les excuses publiques des deux jeunes femmes n’auront pas suffi à éviter la décision, qualifiée de « lourde mais nécessaire ».

Vague de cyberharcèlement : les comités appellent au calme

Si les propos des deux candidates ont été fermement condamnés, les comités dénoncent également le cyberharcèlement massif subi par Julie Zitouni et Ainhoa Lahiette depuis la diffusion de la vidéo. Ils rappellent qu’« aucune faute ne justifie la haine, l’acharnement ou les menaces ».

Cette affaire intervient alors que l’élection de Miss France 2026 — très suivie ce week-end à Amiens — venait tout juste de s’achever avec le sacre de Miss Tahiti, Hinaupoko Devèze.