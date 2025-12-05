Sept à Huit : Sigourney Weaver dans le Portrait de la Semaine ce 7 décembre 2025



Sigourney Weaver dans Sept à Huit ce 7 décembre 2025 – C’est un témoignage exclusif qui vous attend ce dimanche 7 décembre 2025 dans votre magazine d’information « 7 à 8 ». Silhouette élancée, port de tête majestueux : Sigourney Weaver incarne une élégance rare, teintée de cette cordialité presque aristocratique qui la caractérise.











De retour sur grand écran avec Avatar : de feu et de cendres, elle revient par la même occasion en France, un pays qu’elle affectionne depuis l’enfance… au point d’en maîtriser parfaitement la langue.

À retrouver bientôt dans « Avatar : de feu et de cendres » — troisième volet de la saga de James Cameron — en salle le 17 décembre, aux côtés de Sam Worthington, Zoë Saldana, et de nombreux autres visages familiers.

🎬 « Avatar : de feu et de cendres », présentation



Dans ce nouvel opus, la famille emblématique du Marine devenu Na’vi — Jake Sully, Neytiri et leurs enfants — revient sur la planète Pandora. Mais la paix est menacée : un nouveau clan, le redoutable « Peuple des Cendres » (ou clan Mangkwan), fait son apparition. Ces Na’vi belliqueux, évoluant dans des territoires volcaniques, s’opposent aux Na’vi pacifiques des forêts et des océans.

La bande-annonce dévoile un visage plus sombre de Pandora : flammes, combats, tension, retour des conflits — mais aussi questionnements spirituels lorsque le chef du clan des Cendres défie les croyances traditionnelles des Na’vi.

Le film promet un spectacle épique, mêlant créatures fantastiques, paysages sublimes, batailles intenses et luttes de pouvoir, tout en replongeant le spectateur dans l’univers immersif et bouleversant d’Avatar.

C’est le Portrait de la Semaine d’Audrey Crespo-Mara qui sera diffusé dans Sept à Huit ce dimanche 7 décembre à 19h30 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.