Star Academy : Arnaud, le petit ami de Lily, accuse la production

C’est une semaine particulièrement tendue au Château de Dammarie-les-Lys. Pour cette nouvelle salve de nominations, ce sont Lily, Mélissa et Jeanne qui se retrouvent sur la sellette. Une décision qui a beaucoup surpris les téléspectateurs… mais aussi Arnaud, le petit ami de Lily, qui n’a pas hésité à s’exprimer publiquement.











Une nomination inattendue pour Lily

Si la nomination de Mélissa et Jeanne pouvait être anticipée, celle de Lily a créé la surprise. D’autant que beaucoup s’attendaient à un tout autre verdict. Sarah, grande favorite de cette saison, avait totalement raté son évaluation — au point d’avouer elle-même qu’elle était persuadée de se retrouver nominée. Mais contre toute attente, son nom n’a pas été annoncé et elle a obtenu le tableau chanté / dansé du prime de vendredi.

Arnaud accuse la production : “Tout est calculé”

Sur les réseaux sociaux, Arnaud n’a pas mâché ses mots. Dans un commentaire devenu viral, il a directement mis en cause la production, laissant entendre que la décision aurait été manipulée pour favoriser l’une des candidates : « Mais Sarah n’a pas été nommée justement pour qu’elle fasse son tableau chanté / dansé, tout est calculé.« .

Une accusation lourde, d’autant plus qu’elle vise l’une des candidates les plus emblématiques de la saison.



Un rétropédalage rapide

Face à l’ampleur de la polémique, Arnaud a finalement pris la parole en vidéo pour calmer le jeu. Plus posé, il a expliqué que son message avait été “mal interprété” et assuré comprendre la nomination de Lily. Il affirme aujourd’hui ne pas remettre en question le travail des professeurs et dit regretter que son commentaire ait pu susciter autant de réactions.

Quoi qu’il en soit, l’incident aura fait beaucoup parler. Entre favoritisme supposé, évaluations ratées et soutien des proches, cette semaine de nominations promet une soirée de prime particulièrement suivie… et émotionnelle.

Reste à savoir si Lily parviendra à convaincre le public pour sauver sa place dans l’aventure.

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.