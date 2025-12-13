Star Academy : qui a été éliminé lors du prime de la tournée ? (résumé + replay du 13 décembre 2025)



Star Academy, résumé du prime 9 du samedi 13 décembre 2025 – C’est parti pour le prime de de la tournée de la Star Academy 2025, présenté par Nikos Aliagas. Les 7 académiciens nominés démarrent le prime sur « Eye of the tiger ».





On accueille ensuite Sarah, Ambre et Bastiaan. Les immunisés chantent « Chanter » de Florent Pagny.







Nikos accueille ensuite les artistes présents ce soir et il explique que les élèves se sont eux-mêmes répartis les duos cette semaine.

Théo chante avec Patrick Fiori « 4 mots sur un piano ». On enchaine avec Victor en duo avec Calum Scott sur « Dancing On My Own ». Sofia les félicite !



Place au premier tableau chanté / dansé tous ensemble sur une chorégraphie de Jonathan. Ils chantent et danse sur « A.P.T » de Bruno Mars et Rosé. Jonathan salue leurs progrès fulgurants, il les félicite et promet une tournée iconique !

Léo et Asaf Avidan chantent « One Day », suivis par Mélissa et Hoshi sur « Ta marinière ». Marlène les félicite tous les deux.

Une alarme retentit et Mc Solaar débarque pour faire une surprise à Ambre ! Ils chantent « Solaar pleure », Ambre est très émue. Après leur duo, une sonnette sonne. C’est Mentissa, venue pour Sarah ! Elles chantent « Et bam ».

Place ensuite à Anouk et Suzane sur « Je t’accuse ». Papy salue les qualités d’interprètes d’Anouk.

Magnéto Star Ac Mix

On enchaine avec l’auto-portrait de Bastiaan. Il reçoit une ovation du public en plateau et les compliments de Nikos !

Place à Léa qui chante « Léa » avec Gaëtan Roussel. Jeanne enchaine avec Pomme sur « Grandiose ». Sofia félicite les deux, elle a trouvé que Léa s’est révélée.

Magnéto tops et flops de la semaine

Sarah, Ambre et Bastiaan sont en trio sur « Let’s talk about love » de Céline Dion. Surprise : des proches sont dans la chorale derrière eux !

Avant le verdict, chaque nommé défend sa place sur une chanson. Anouk chante « Pour me comprendre » de Véronique Sanson, Jeanne « Que je t’aime » de Johnny Hallyday, Léo « Mistral gagnant » de Renaud, Léa « Je sais pas » de Céline Dion, Mélissa « I love you » de Yseult, Théo « Il me dit que je suis belle » de Patricia Kass, et Victor « Le monde est stone » de Starmania.

Michaël affirme qu’ils méritent tous leur place. Il avoue redouter le verdict de ce soir.

Tous les élèves chantent une dernières fois ensemble « Salut » de Michel Sardou.

Léo éliminé

23h52 : C’est l’heure du verdict. L’huissier remet la fameuse enveloppe avec les résultats des votes du public. Nikos annonce les noms académiciens sauvés dans un ordre aléatoire : Anouk, Victor, Théo, Jeanne, Léa, et… Mélissa ! C’est donc Léo qui est éliminé.

Star Academy 2025, le replay du prime du 13 décembre

Rendez-vous demain à 16h05 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.