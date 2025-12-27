The Floor, à la conquête du sol : lancement de la saison 3 ce soir sur France 2 (27 décembre 2025)



« The Floor, à la conquête du sol » du 27 décembre 2025 – Ce samedi soir à la télé, Cyril Géraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour la saison 3 de « The Floor, à la conquête du sol ». Un sol géant constitué de 100 cases, 100 candidats, 100 catégories, avec 100 000 euros à la clé !





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







The Floor, à la conquête du sol, présentation de la saison 3

Sur un plateau monumental composé de 100 cases, 100 candidats font leur entrée dans l’arène avec une ambition commune : représenter leur catégorie, agrandir leur territoire et, affrontement après affrontement, tenter de s’emparer de l’intégralité du sol. À la clé, une récompense pouvant atteindre 100 000 euros pour celui ou celle qui réussira l’exploit ultime.

Chaque soirée est rythmée par la tension, les rebondissements et des duels décisifs. Les catégories se multiplient, les images surprennent, et la confrontation est constante : seule une stratégie affûtée permet d’avancer dans la compétition.



À l’issue de chaque épisode, place à l’Ultime Duel. Les deux candidats possédant les plus vastes territoires s’affrontent pour tenter de remporter 5 000 euros. Sans élimination, ce face-à-face vient conclure la soirée par une bataille finale intense.

Dans cette nouvelle saison, la conquête du sol promet d’être encore plus imprévisible, stratégique et spectaculaire.

Qui enchaînera les victoires ? Qui saura défendre son territoire face aux offensives adverses ? Et surtout, qui inscrira son nom sur la totalité du sol ?

Préparez vous pour le premier numéro de « The Floor, à la conquête du sol » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV