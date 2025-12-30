« Tom et Lola » du 30 décembre 2025 : le final de la saison 2 ce soir sur France 3



Publicité





« Tom et Lola » au programme TV du mardi 30 décembre 2025 – Ce mardi soir, France 3 termine la diffusion de la saison 2 de la série « Tom et Lola ». Au programme, les deux derniers épisodes inédits.





A découvrir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





Vos épisodes du 30 décembre 2025

Épisode 11 : Les nageurs

À l’approche des sélections pour intégrer l’équipe de France, le prodige du club de natation de Toulon attire tous les regards dès son arrivée au bord du bassin. Très vite, un face-à-face tendu s’installe avec un concurrent, nourri par une rivalité d’orgueil prête à exploser. Mais brusquement, sous le regard sidéré des entraîneurs et des athlètes, le jeune champion s’écroule. Il halète, crache de l’eau, se débat… puis meurt. Une noyade inexpliquée, alors qu’il n’est jamais entré dans l’eau.

Épisode 12 : Familles parfaites

Le cadavre d’un steward est découvert en pleine mer. Étrangement, aucun vol commercial n’a survolé la baie depuis des années. Plus troublant encore, la femme de la victime ignorait totalement qu’il était steward et croyait qu’il exerçait le même métier qu’elle. L’enquête révèle bientôt une vérité déroutante : l’homme menait une double vie. Deux femmes, deux filles, deux chiens… tous portant le même nom. Laquelle de ces familles a découvert la supercherie ? La première épouse ? La seconde ? Ou bien existait-il encore… une autre famille cachée ?



Publicité





Tom et Lola – rappel de la présentation de la saison 2

En fin de saison 1, Tom et Lola doivent choisir : préserver leur couple avec Cynthia et Guillaume ou sauver leur coloc, jugée incompatible par leurs partenaires. Leur refuge, pensé pour leur permettre d’être eux-mêmes, vacille sous la pression sociale qui ne comprend pas leur relation atypique.

Dans la saison 2, ils tentent de se conformer aux attentes en « normalisant » leurs histoires d’amour, mais cette quête de conformité tourne vite à la désillusion. Ils incarnent leur époque justement parce qu’ils refusent les étiquettes et redéfinissent sans cesse les frontières entre amitié, amour, couple et célibat. Pourquoi adopter un statut qui les éloigne d’eux-mêmes ? Et depuis quand les relations hommes-femmes devraient-elles être sans ambiguïté ?

Cette nouvelle saison suit leur chassé-croisé : deux amis oscillant entre l’envie de se remettre en couple et celle de rester fidèles à leur liberté. Tom et Lola réussiront-ils à s’éloigner l’un de l’autre, ou devront-ils admettre qu’ils sont peut-être faits pour être ensemble ?

Les interprètes

Avec : Dounia Coesens (Lola), Pierre-Yves Bon (Tom), Élodie Varlet (Gaelle), Grégoire Paturel (Jordan), Yassine Hitch (Mehdi), Évelyne El Garby Klaï (Suzanne), Marie-Hélène Lentini (Baya), Éva Lipmann (Morgane), Gabin Visona (Alexis), Leeloo Eyme (Ludivine)