Un Si Grand Soleil Spoiler : Bertier découvre la vérité et confronte Lucas ! (épisode du 3 décembre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1806 du 3 décembre 2025 – Lucas va finalement être démasqué dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, la douane appelle Bertier chez L Cosmétiques pour le prévenir d’une commande frauduleuse en leur nom, qui contient des articles de luxe de contrefaçon !











Bertier est sous le choc et prévient Boris, puis Elisabeth. La commande a été passée via la boite mail de Bertier, Boris pense à un piratage informatique. Elisabeth est contrariée et va aller porter plainte.

La rumeur se propage chez L Cosmétiques et arrive aux oreilles du gardien de nuit. Il prévient Bertier avoir surpris Lucas dans l’open space et l’avoir trouvé tendu… Bertier va le chercher à l’entrepôt pour lui parler. Lucas décide alors de jouer franc jeu, il lui avoue tout et le supplie de ne rien dire à la police ! Il joue sur la corde sensible de Bertier en lui parlant de Nathalie…

Pendant ce temps là, Alix passe la nuit chez Richard et décide de fouiller son appartement pendant qu’il dort…



