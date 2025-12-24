Un Si Grand Soleil Spoiler : Claire fait une découverte choc (épisode du 26 décembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1823 du 26 décembre 2025 – Claire a planqué Hélène avec l’aide de Victor et dans quelques jours dans votre série de France 3 « Un si grand soleil », elle va se mettre en tête de faire tomber Zoé Cassis pour qu’Hélène puisse retourner en prison sans danger.











En prison, Claire prend tous les risques… Elle demande à examiner de nouveau Zoé Cassis, elle prétexte une bactérie retrouvée dans les analyses d’Hélène et qui aurait pu la contaminer aussi.

Le gardien n’y voit que du feu et lui amène Zoé. Celle-ci s’inquiète d’une possible contamination… Claire, qui veut récupérer le téléphone de Zoé, demande ensuite au gardien à aller dans sa cellule pour faire des prélèvements. Il refuse car il n’en a pas le droit, Claire doit faire une demande pour ça.

Mais quand Zoé repart avec Franck, le gardien, elle lui met la main aux fesses et Claire le remarque ! Elle comprend que c’est lui son complice. Claire retrouve Florent en bas de son immeuble pour lui en parler, il lui dit qu’elle n’a qu’à en parler à la police : il refuse d’être mêlé à tout ça ! Claire insiste, elle a besoin de lui pour l’aider à surveiller le gardien…



