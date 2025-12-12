Un Si Grand Soleil Spoiler : drame pour Hélène en prison (épisode du 16 décembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1815 du 16 décembre 2025 – Les choses vont mal tourner pour Hélène en prison dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, on retrouve Hélène en prison alors que sa demande de remise en liberté conditionnelle a été refusée.











Sans qu’elle le sache, la co-détenue d’Hélène la drogue… C’est donc sans surprise que quand Claire l’examine dans le cadre de sa mission en prison, elle ne la trouve pas en forme.

Hélène avoue à Claire faire des vertiges et elle lui trouve une tension basse. Elle ajoute qu’elle n’a pas le moral après que sa demande ait été refusée… Claire alerte Florent au sujet d’Hélène, il va faire appel mais n’a que peu d’espoir.

Plus tard, alors Hélène n’a pas d’appétit. Elle a la vision troublée et finit par perdre connaissance ! Sa co-détenue s’inquiète mais n’appelle pas à l’aide… Que cache-t-elle ? Pourquoi s’en prend-t-elle à Hélène ?



