Un Si Grand Soleil Spoiler : Hélène entre la vie et la mort à l’hôpital (épisode du 22 décembre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1819 du 22 décembre 2025 – Hélène va être poignardée en prison dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». C’est Zoé, sa co-détenue, et le gardien de prison complices, qui sont derrière sa tentative de meurtre.











Par chance, Hélène est découverte à temps pour être emmenée d’urgence à l’hôpital. Elle arrive à l’hôpital entre la vie et la mort, c’est Clémence qui la prend en charge et l’opère. Elle parvient à stopper l’hémorragie, Hélène est sauvée !

Florent vient voir Hélène à l’hôpital, elle a repris connaissance et est convaincue que c’est sa co-détenue qui est derrière tout ça. Elle est terrifiée à l’idée de retourner en prison, elle a peur de mourir.

Florent réussit enfin à avoir le procureur Picard au téléphone, une enquête est ouverte sur la tentative de meurtre sur Hélène et il accepte de recevoir l’avocat le lendemain matin.



Mais depuis la prison, Zoé et le gardien prévoient de tuer Hélène directement à l’hôpital !…

