20h30 le dimanche du 25 janvier 2026 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le dimanche » du 25 janvier 2026, l’entretien : Alain Souchon

20h30 le dimanche s’intéresse à l’homme derrière « Allô maman bobo », chanson devenue emblématique de l’univers d’Alain Souchon. Lorsqu’il débute il y a cinquante ans, son allure d’antihéros, jouant avec ses failles, tranche avec les codes de l’époque. Éternel homme-enfant, il aborde des thèmes profonds avec légèreté et une malice toujours présente.

L’histoire de la famille Souchon est aussi celle d’une transmission. Alain a su partager son amour de la musique et des mots avec ses fils, Pierre et Ours. Ensemble, ils ont signé son quinzième album, Âmes Fifties, paru en 2019. C’est également à leurs côtés qu’il est remonté sur scène pour célébrer ses 80 ans, le 27 mai 2024.



