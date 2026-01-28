Audiences 27 janvier 2026 : « Bellefond » très loin devant « Une famille en or », succès pour les Q d’or



Audiences 27 janvier 2026 – C’est France 3 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences mardi soir avec un épisode inédit de « Bellefond », qui a captivé 3,45 millions de téléspectateurs pour 21,2% de pda.





C’est très loin devant TF1 avec un inédit de « Une famille en or », qui a captivé 1,48 million de téléspectateurs pour 8,9% de pda.







Audiences 27 janvier 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec son documentaire inédit « France, il était une fois demain », qui a été suivi hier soir par 1,45 million de téléspectateurs pour 8,8%.

M6 suit avec un inédit de « Cauchemar en cuisine », qui a intéressé 1,23 million de téléspectateurs pour 7,2% de pda.



Sur TMC, succès pour Yann Barthès et la cérémonie des Q d’or 2026, suivie par 1,06 million de téléspectateurs pour 6% de pda.

Sur W9, l’épisode 2 de la saison 4 de « L’île de la tentation » a captivé 573.000 téléspectateurs pour 3,4% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie