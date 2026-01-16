Danse avec les Stars 2026 : 3 couples déjà dévoilés, on vous dit tout !



À une semaine du lancement de la nouvelle saison de « Danse avec les Stars », prévu le vendredi 23 janvier 2026 sur TF1, les premières informations concrètes commencent à tomber. On connait désormais les partenaires de trois célébrités du casting, révélés ces derniers jours à la télévision.











Lucie Bernardoni associée à Christophe Licata

C’est lors du prime de la Star Academy, diffusé samedi dernier sur TF1, que l’information a été officialisée : Lucie Bernardoni dansera avec Christophe Licata. Un duo très attendu, d’autant que la chanteuse, parolière et coach vocale connaît bien l’univers des primes et de la scène. Christophe Licata, figure emblématique de Danse avec les Stars, est souvent allé très loin dans l’aventure par le passé.

Deux autres couples révélés dans « Quotidien » sur TMC

Hier soir, dans « Quotidien » sur TMC, Yann Barthès a poursuivi les révélations en annonçant deux autres associations très attendues :

Julien Lieb, chanteur et finaliste marquant de la Star Academy, dansera avec Elsa Bois, danseuse professionnelle emblématique du programme qui était en finale l’an dernier aux côtés de Florent Manaudou.



Maghla, streameuse la plus suivie de France, formera un duo inédit avec Adrien Caby.

Des associations qui promettent déjà des performances très suivies et une forte curiosité du public.

Les autres partenaires encore tenus secrets

Si ces trois couples sont désormais confirmés, les partenaires des autres célébrités, dont Marcus, récemment annoncé au casting, n’ont pas encore été révélés. TF1 entretient le suspense à l’approche du lancement, laissant présager de nouvelles annonces dans les prochains jours.

Pour rappel, le casting complet de Danse avec les Stars 2026 réunit notamment Laure Manaudou, Stéphane Bern, Angélique Angarni-Filopon (Miss France 2025), Ian Ziering, Philippe Lellouche, Juju Fitcats, Samuel Bambi, Emma, Maghla, Julien Lieb, Lucie Bernardoni et Marcus.

📺 Rendez-vous le vendredi 23 janvier 2026 à 21h10 sur TF1 pour découvrir l’ensemble des couples et le coup d’envoi officiel de cette nouvelle saison très attendue de Danse avec les Stars.