Danse avec les Stars du 30 janvier : le prime 2 ce soir sur TF1, qui va danser ? (VIDÉO)

Danse avec les Stars du 30 janvier 2026, le prime 2 – Après avoir vu danser les six premiers couples vendredi dernier lors du premier prime de la saison 15 de « Danse avec les Stars », place à une seconde soirée ce soir et l’autre moitié des célébrités.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Danse avec les Stars, le programme du prime 2

Après Laure Manaudou et Christian Millette, Julien Lieb et Elsa Bois, Stéphane Bern et Calisson Goasdoué, Angélique Angarni-Filopon et Yann-Alrick Mortreuil, Juju Fitcats et Jordan Mouillerac, et Samuel Bambi et Ana Riera, ce vendredi soir vous allez découvrir la seconde partie du casting de la saison 14.

Ian Ziering et Denitsa Ikonomova, Emma et Dorian Rollin, Philippe Lellouche et Katrina Patchett, Maghla et Adrien Caby, Lucie Bernardoni et Christophe Licata, et Marcus et Marie Denigot vont faire leur entrée en compétition !



A l’issue de cette soirée, on connaitra le classement qui comptera pour moitié avec le prime 3, qui verra l’élimination d’un premier couple. Rappelons que la semaine dernière, c’est Juju Fitcats qui a pris la première place du classement, suivis par Samuel Bambi et Angélique Angarni-Filopon.

Danse avec les Stars du 30 janvier 2026, la bande-annonce de l’émission

En vidéo, découvrez les images de la bande-annonce de cette seconde soirée de Danse avec les Stars saison 14.

