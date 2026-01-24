Danse avec les Stars : Ian Ziering avantagé et grand favori ? Ce « détail » que vous ne savez peut être pas !



Lancée hier soir sur TF1, la saison 15 de « Danse avec les Stars » promet déjà son lot de surprises. Parmi les candidats les plus scrutés figure Ian Ziering, célèbre pour son rôle de Steve Sanders dans « Beverly Hills, 90210 ». Et pour cause : l’acteur américain possède un avantage non négligeable par rapport à ses concurrents…











En effet, Ian Ziering n’est pas un novice en la matière. En 2007, il avait déjà participé à la saison 3 de la version américaine du programme, « Dancing with the Stars ». Une aventure qui s’était révélée particulièrement réussie puisqu’il avait atteint les demi-finales aux côtés de sa partenaire emblématique, Cheryl Burke. Une expérience passée qui pourrait logiquement lui offrir une longueur d’avance dans la compétition française.

Pourtant, l’intéressé préfère largement tempérer cet avantage supposé. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Ian Ziering se montre très humble sur son passé de danseur télévisé : « J’ai fait ce show il y a 19 ans. Mais je ne dirais pas que j’ai appris à danser », confie-t-il. L’acteur insiste sur le fait que, comme beaucoup de candidats, il ne se considère pas comme un véritable danseur.

« La plupart des gens, y compris moi, ne savent pas comment danser sur la piste. Les vraies stars, ce sont celles qui ont dansé toute leur vie ! » explique-t-il encore. Selon lui, sa précédente participation lui a surtout appris à mémoriser et enchaîner des chorégraphies, sans pour autant acquérir des bases solides sur le long terme. « J’ai appris les chorégraphies. Et une fois que j’en avais terminé une, j’avais de la place dans ma tête pour la suivante. Il y a tellement de choses à penser ! Vous devez vous assurer de tenir la main ou de garder la tête de tel côté, de bouger vos pieds d’une certaine façon. »



Dans cette saison 15, Ian Ziering pourra compter sur une partenaire d’exception : Denitsa Ikonomova. La danseuse emblématique du programme, déjà sacrée à cinq reprises, fait son grand retour sur le parquet et formera avec l’acteur un duo très attendu. Un atout majeur qui pourrait bien faire la différence au fil des semaines.

Les téléspectateurs devront cependant patienter encore un peu avant de découvrir Ian Ziering en action. L’acteur effectuera sa toute première danse vendredi prochain, lors du prime 2. Reste à savoir si son expérience passée, combinée au talent de Denitsa Ikonomova, lui permettra de s’imposer comme l’un des favoris de cette nouvelle saison de Danse avec les Stars. L’aventure ne fait que commencer.