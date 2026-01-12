Demain Nous Appartient du 12 janvier : Basile poursuit les filles, Charles frappe fort (résumé + vidéo épisode 2116 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 12 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2116 de DNA – Maud va être victime d’un accident pendant la fuite des filles ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Basile, armé, les poursuit !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 12 janvier 2026 – résumé de l’épisode 2116

Après des tirs de Basile, la voiture de Chloé tombe en panne. Les filles poursuivent à pied par un sentier, ignorant que Basile a placé un GPS sous la voiture et connaît leur position. En route pour les traquer, il croise Alex et Martin, très inquiets, leur ment en prétendant qu’ils ont raté le départ de leurs proches et leur indique un faux chemin avant de partir à moto, armé.

Alex et Martin réalisent ensuite qu’ils ont été trompés et retournent au gîte, qu’ils trouvent désert. Pendant ce temps, Maud se déboîte l’épaule après une chute, que Chloé parvient à remettre en place. Judith capte alors du réseau, appelle son père et lui envoie leur géolocalisation. Alex et Martin partent aussitôt à leur recherche et retrouvent finalement les filles saines et sauves dans la nuit.



Publicité





Au commissariat, Damien annonce à Sara avoir analysé le message audio reçu par Erica de la part de son harceleur, Aragon23. Il y détecte une marche nuptiale libre de droits et des bruits parasites, mais cela ne permet pas encore d’identifier précisément l’auteur.

Au Spoon, Bart découvre que Charles a déjà pris rendez-vous avec un architecte sans valider ses propositions et lui annonce une fermeture probable de deux mois pour travaux. Bart, furieux et sans moyen de pression, se confie à Audrey. Plus tard, Charles se plaint du comportement de Bart à Victor, qui lui conseille de viser le personnel pour le déstabiliser.

Aux Halles, Karim confie à Georges qu’Emilie lui plaît de plus en plus. Lors d’un nouveau rendez-vous au club de tir, Emilie se montre enthousiaste, observe Karim tirer puis accepte d’aller boire un verre avec lui. En rentrant, elle lui propose de se revoir rapidement, laissant Karim quelque peu troublé…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : tensions, double vie, les résumés jusqu’au 30 janvier 2026

VIDÉO Demain nous appartient du 12 janvier 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.