Demain Nous Appartient du 20 janvier : Erica s’échappe, Mathieu retrouvé mort ! (résumé + vidéo épisode 2122 en avance)

Demain nous appartient du 20 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2122 de DNA – Erica va réussir à s'échapper de chez Mathieu ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Mais peu de temps après, Mathieu est retrouvé mort !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 20 janvier 2026 – résumé de l’épisode 2122

Après la disparition d’Erica, ses proches sont très inquiets, même si Sara tente de les rassurer en affirmant que la police finira par la retrouver. En réalité, Erica est retenue captive par Mathieu, qui l’a enfermée dans une chambre. Bien qu’il se montre attentionné, elle est terrorisée. Elle lui demande de récupérer son sac, prétendant avoir besoin de médicaments. Obsédé, Mathieu avoue qu’il n’a jamais cessé de penser à elle et qu’il compte bientôt partir avec elle. Lorsqu’il lui apporte son sac, il lui donne ses propres somnifères et l’oblige à les prendre devant lui, avant de s’endormir dans un fauteuil. Erica recrache le médicament, récupère la clé et parvient à s’enfuir malgré le réveil de Mathieu. Épuisée, elle trouve refuge au Spoon, où Audrey alerte Bart puis la police.

Plus tard, Sara et Karim se rendent dans la planque de Mathieu. Ils y découvrent des traces de lutte ainsi que le corps de Mathieu, poignardé en plein cœur !



De son côté, Aaron prépare son rendez-vous avec Marion en la stalkant sur internet et apprend qu’elle est substitut du procureur. Le date tourne court lorsqu’il plombe l’ambiance en évoquant sa rupture et la mort de son frère. Marion trouve un prétexte pour se lever et met fin au rendez-vous par message. Plus tard, Aaron rencontre Vera, très directe, qui lui propose d’aller à l’hôtel puis lui laisse de l’argent, ce qui le laisse complètement déboussolé.

Enfin, Bastien se confie à Violette sur son date avec Esmée, avant de prendre ses distances. En cours, il se rapproche d’Esmée et l’invite à boire un verre, au grand dam de Violette, provoquée par Diane, qui prédit que sa sœur va lui voler Bastien…

VIDÉO Demain nous appartient du 20 janvier 2026 – extrait de l’épisode

