Demain Nous Appartient du 8 janvier : Chloé fait une découverte choc (résumé + vidéo épisode 2114 en avance)

Demain nous appartient du 8 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2114 de DNA – Chloé va faire une découverte choc ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et alors que Bart signe avec Philippine, Erica porte plainte pour harcèlement.





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 8 janvier 2026 – résumé de l’épisode 2114

Au gîte, Raphaëlle et Chloé profitent du petit déjeuner pour dire à Basile qu’elles ont entendu un homme crier au secours pendant l’orage. Il leur explique qu’il s’agit de son cousin Abdel, un homme asocial tout juste sorti de prison, qui vit avec lui. Le téléphone étant hors service à cause de l’orage, elles ne peuvent pas joindre leurs maris et se retrouvent coincées sur place. À Sète, Jordan et Alex commencent à s’inquiéter de ne pas avoir de nouvelles et tentent de les appeler, sans succès.

Plus tard, Maud se retrouve seule au gîte lorsque Basile vient apporter du bois. Il l’aide à allumer le feu et lui confie qu’il préfère vivre en solitaire, déçu par les gens. Dans la nuit, Chloé, réveillée par le froid, aperçoit par la fenêtre Basile en train de traîner une bâche qui semble contenir un cadavre.



De son côté, Bart est très stressé par la signature imminente du contrat du Spoon. Soutenue par lui, Erica se rend au commissariat pour signaler à Sara le harcèlement persistant de Aragon23. Victor, méfiant envers Philippine, décide d’assister à la signature pour révéler ses intentions à Bart. Pris au piège, Bart signe malgré tout. Erica lui suggère ensuite de tirer profit des tensions entre Victor et Philippine. Au commissariat, Damien apprend à Sara que le VPN de Aragon23 a bugué durant l’orage, ce qui permet de le localiser près d’Alès.

William et Aurore réalisent qu’ils aimeraient devenir grands-parents. Soraya aborde l’idée de l’adoption avec Gabriel, qui réagit très mal. Après s’être confiée à Victoire et Noor, elle accepte finalement de laisser une vraie chance à leur projet d’enfant naturel avant d’envisager l’adoption.

