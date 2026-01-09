Demain Nous Appartient du 9 janvier : Basile est le harceleur d’Erica ! (résumé + vidéo épisode 2115 en avance)



Demain nous appartient du 9 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2115 de DNA – Chloé et Raphaëlle vont prendre la fuite du gîte avec leurs filles ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Et il se trouve que Basile est le harceleur d’Erica !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 9 janvier 2026 – résumé de l’épisode 2115

Chloé et Raphaëlle annoncent à Basile qu’elles ont récupéré leur voiture et qu’elles vont bientôt repartir. Chloé l’interroge sur un possible incident dans la nuit, persuadée de l’avoir vu traîner une bâche sous l’orage. Basile prétend qu’il s’agissait de son cousin Abel. Resté seul, il brûle soigneusement une carte d’identité au nom d’un autre Basile. De retour auprès de leurs filles, Chloé et Raphaëlle partagent leurs soupçons : Basile leur cache quelque chose. Lorsqu’elles l’entendent se disputer avec son cousin sans aucune réponse en face, elles comprennent qu’il joue la comédie…

À Sète, Sara appelle Erica pour savoir si elle connaît quelqu’un près de St-Joachim-sur-Cèze, où se trouverait son harceleur. Peu après, elle reçoit un nouveau message d’Aragon23 contenant un enregistrement de marche nuptiale. Au gîte, Basile éteint cette même musique sur son ordinateur avant d’aider Judith. Pendant que Judith et Maud le retiennent, Chloé prévient Alex de leur malaise. Alex alerte Martin et tous deux décident de se rendre sur place.



Chloé et Raphaëlle découvrent ensuite des traces de sang et une pièce fermée à clé contenant seulement une chaussure d’homme. Elles en déduisent qu’une personne a été séquestrée. Paniquées, elles récupèrent leurs filles et prennent la fuite, mais Basile leur tire dessus.

Soraya et Noor se confient sur leurs difficultés sentimentales. Romain offre maladroitement du café à Noor, puis prend la fuite. Encouragée par Soizic, Noor hésite à tourner la page, tandis que Lou conseille à Romain de s’excuser.

Au Spoon, Bart annonce à son équipe le début de la collaboration avec les Julliard. Charles propose de grands changements que Bart et Mona rejettent. Finalement, Charles reconnaît que la convivialité fait l’âme du lieu et suggère un compromis. Bart s’éclipse en laissant Charles gérer l’arrivée de Victor…

VIDÉO Demain nous appartient du 9 janvier 2026 – extrait de l’épisode

