Demain Nous Appartient spoiler : Audrey et Bart sous le choc face à Charles qui... (vidéo épisode du 13 janvier)

Demain nous appartient spoiler – Bart va surement très vite regretter de s’être associé à Philippine et Victor dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, dans quelques jours, Charles va déjà se prendre pour le patron et il va aller jusqu’à remettre le travail d’Audrey en question !











Au Spoon, Charles annonce à Audrey que Bart et lui doivent lui parler… Il pointe du doigt les horaires d’arrivée d’Audrey chaque jour. Bart et Audrey sont sous le choc, Charles est intransigeant alors qu’Audrey fait très bien son travail et qu’accessoirement, c’est sa belle-soeur…

Charles en rajoute une couche quand Mona débarque et dit avoir discuté avec un fournisseur. Il annonce que les employés du Spoon font ce qu’ils veulent et que ça ne pourra pas continuer comme ça !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2117 du 13 janvier 2026 : Basile arrive à Sète/h2>

