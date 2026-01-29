Demain Nous Appartient spoiler : Karim et Emilie ont un nouveau date (vidéo épisode du 3 février)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Karim et Emilie vont avoir un nouveau date dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors qu’Emilie a confié à Karim ne pas se sentir prête pour une nouvelle histoire, Karim est patient et a décidé de l’attendre.











Publicité





Dans quelques jours, c’est à cheval que va se dérouler leur prochain date ! Karim a décidé d’emmener Emilie faire de l’équitation et elle lui avoue qu’il s’agissait d’un rêve de gosse… Karim marque clairement des points!

Karim et Emilie passeront-ils un jour à la vitesse supérieure ou resteront-ils simplement amis ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Sara et Roxane, la rupture ? (vidéo épisode du 3 février)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2132 du 3 février 2026 : Karim et Emilie font du cheval

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.