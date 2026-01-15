Demain Nous Appartient spoiler : la grosse erreur de Charles au Spoon (vidéo épisode du 20 janvier)



Demain nous appartient spoiler – Charles va faire une belle boulette dans quelques jours au Spoon dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il va servir Violette et Bastien en les appelant « les amoureux » !











Si Violette n’est pas surprise, Bastien est choqué et ne comprend pas. Il finit par réaliser que Violette a parlé à son frère de ce qui s’est passé entre eux au bootcamp… Elle assure que non, elle dit qu’il a simplement deviné et qu’il ne l’a pas crue quand elle a nié.

Bastien n’apprécie pas du tout, Violette change de sujet en parlant d’Esmée mais il est braqué…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2122 du 20 janvier 2026 : Erica disparait

