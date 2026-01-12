Demain Nous Appartient spoiler : la vérité sur Basile éclate, Erica retrouve son frère ! (vidéo épisode du 15 janvier)

Demain nous appartient spoiler – La vérité va finalement éclater au sujet de Basile dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Erica va retrouver son frère, le vrai Basile.


Capture TF1


Celui qui a reçu Chloé, Raphaëlle et leurs filles au gîte avait usurpé l’identité de Basile. Ce dernier, séquestré, a bien cru qu’il allait mourir ! Mais la vérité va finalement éclater et l’homme va être arrêté.

De son côté, Erica retrouve avec soulagement son frère, qu’elle n’avait pas vu depuis des années. Un grand moment d’émotion auquel assiste Bart.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2119 du 15 janvier 2026 : Erica retrouve Basile

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

