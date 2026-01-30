Demain Nous Appartient spoiler : Marceau prêt à séduire Violette ? (vidéo épisode du 4 février)

Demain nous appartient spoiler – Marceau va-t-il réussir à séduire Violette dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours au lycée, Marceau va faire un cadeau à Violette, sur laquelle il a un crush depuis des mois…


Mais Violette est choquée quand elle découvre un parfum hors de prix. Elle ne peut pas accepter et recale Marceau ! Elle est même super sèche, elle lui rappelle qu’elle n’est pas sa meuf et que ce n’est ni Noël ni son anniversaire…

Erica les entend et vient voir Marceau. En voyant le parfum, elle exige des explications…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2133 du 4 février 2026 : Aaron a un date avec Laurie

