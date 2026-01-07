Demain Nous Appartient spoiler : Maud victime d'un terrible accident !... (vidéo épisode du 12 janvier)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les vacances vont tourner au drame pour Chloé, Raphaëlle, Judith et Maud dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, elles sont en forêt pour tenter d’échapper à Basile et fuir… Sauf que Maud va être victime d’un accident !











Publicité





La fille de Raphaëlle trébuche et son bras heurte violemment un rocher. Elle se tord de douleurs quand Chloé et Raphaëlle foncent à ses côtés… Chloé insiste pour l’examiner et pour l’étudiante infirmière, aucun doute : Maud s’est déboité l’épaule !

Chloé assure à Raphaëlle qu’elle peut lui remettre l’épaule en place. Elle ne l’a jamais fait mais a déjà vu plein de fois les médecins le faire… Raphaëlle, inquiète pour sa fille, hésite… Chloé insiste, Maud est d’accord. Chloé a-t-elle raison ou va-t-elle aggraver les choses ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Raphaëlle et Chloé font une découverte choc ! (vidéo épisode du 9 janvier)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2116 du 12 janvier 2026 : Maud se déboite l’épaule

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.