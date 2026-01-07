Demain Nous Appartient spoiler : Maud victime d’un terrible accident !… (vidéo épisode du 12 janvier)

Demain nous appartient spoiler – Les vacances vont tourner au drame pour Chloé, Raphaëlle, Judith et Maud dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, elles sont en forêt pour tenter d’échapper à Basile et fuir… Sauf que Maud va être victime d’un accident !


Demain Nous Appartient spoiler : Maud victime d'un terrible accident !... (vidéo épisode du 12 janvier)
La fille de Raphaëlle trébuche et son bras heurte violemment un rocher. Elle se tord de douleurs quand Chloé et Raphaëlle foncent à ses côtés… Chloé insiste pour l’examiner et pour l’étudiante infirmière, aucun doute : Maud s’est déboité l’épaule !

Chloé assure à Raphaëlle qu’elle peut lui remettre l’épaule en place. Elle ne l’a jamais fait mais a déjà vu plein de fois les médecins le faire… Raphaëlle, inquiète pour sa fille, hésite… Chloé insiste, Maud est d’accord. Chloé a-t-elle raison ou va-t-elle aggraver les choses ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Raphaëlle et Chloé font une découverte choc ! (vidéo épisode du 9 janvier)


Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2116 du 12 janvier 2026 : Maud se déboite l’épaule

