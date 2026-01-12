Demain Nous Appartient spoiler : Raphaëlle effondrée, Maud opérée d’urgence ! (vidéo épisode du 15 janvier)



Demain nous appartient spoiler – On peut dire qu’en agissant dans l’urgence avec Maud, Chloé a clairement fait le mauvais choix dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, les choses vont mal tourner pour Maud.











La jeune femme, hospitalisée d’urgence après une complication, risque de perdre son bras ! A l’hôpital, Marianne retrouve Raphaëlle pour lui annoncer que sa fille va devoir être opérée d’urgence. Elle assure qu’ils vont tout faire pour sauver son bras mais Raphaëlle est terrifiée.

Et pour la première fois, Marianne reconnait que c’est certainement la faute de Chloé… Les médecins arriveront-ils à sauver le bras de Maud ? Raphaëlle pardonnera-t-elle à Chloé son erreur ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2119 du 15 janvier 2026 : Maud opérée d’urgence

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.