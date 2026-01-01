Demain Nous Appartient spoiler : Raphaëlle et Chloé sous le choc dès le début des vacances (vidéo épisode du 6 janvier)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est quand tout le monde va reprendre le travail et l’école que Chloé et Raphaëlle vont partir en vacances dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, elles partent dans un gîte en pleine nature avec Judith et Maud…











Publicité





Mais on peut dire que dès le début, Raphaëlle et Chloé sont sous le choc : leur voiture tombe en panne à une heure de marche du gîte ! Et pour couronner le tout, elles n’ont pas de réseau !

Les vacances commencent vraiment mal… Un mauvais signe ? Chloé propose de finir à pied, avec bagages et courses, et d’appeler une dépanneuse une fois arrivées.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : les aveux de Pedro face à Martin (vidéo épisode du 5 janvier)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2112 du 6 janvier 2026 : les vacances entre filles commencent mal

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.