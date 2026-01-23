Demain Nous Appartient spoiler : Roxane surprend Sara et... (vidéo épisode du 28 janvier)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Roxane et Sara vont accueillir Vahina chez elles dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et on peut dire que Roxane ne va pas voir l’arrivée de Vahina d’un bon oeil !











Publicité





Dans quelques jours et alors que Roxane est méfiante vis à vis de Vahina, elle va la surprendre dans un moment de complicité avec sa femme… Dans le jardin, Sara et Vahina ramassent les feuilles mortes et donnent un coup de propre. Mais quand Roxane rentre, elle le découvre entrain de s’arroser, plus complices que jamais…

Sara est-elle attirée par Vahina ? Celle-ci a-t-elle une idée derrière la tête ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Diego fait une annonce choc (vidéo épisode du 27 janvier)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2128 du 28 janvier 2026 : Roxane surprend Sara et Vahina

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.