Demain Nous Appartient spoiler : Sara et Roxane, la rupture ? (vidéo épisode du 3 février)

Demain nous appartient spoiler – Sara et Roxane vont-elles rompre dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Vahina a créé une distance et de l’incompréhension entre les deux jeunes femmes. A tel point que Roxane a décidé de partir vivre chez Bart avec Enora.


Et dans quelques jours, on peut dire que les choses ne s’arrangent pas… Sara vient voir Roxane chez Bart et souligne le fait que la cohabitation a l’air de bien se passer. Roxane lui répond qu’elle n’a pas l’air pressée qu’elles reviennent.

Entre Sara et Roxane, c’est l’incompréhension. Elles n’arrivent plus à se parler et Sara peine à reconnaitre que Roxane avait raison concernant Vahina. Elle finit par partir, laissant Roxane bouleversée…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2132 du 3 février 2026 : Sara et Roxane ne se comprennent plus

