Demain Nous Appartient spoiler : Sara va-t-elle céder aux avances de Vahina ? (vidéo épisode du 30 janvier)

Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner entre Sara et Roxane dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Roxane va poser un ultimatum à Sara après avoir demandé à Vahina de partir de chez elle… Celle-ci va refuser et même la provoquer, et Sara va prendre sa défense.











Résultat, Roxane va décider d’aller dormir ailleurs ! Après une nuit sans Roxane, Sara tente de lui envoyer un message… Elle discute avec Vahina, qui lui confie ne jamais avoir rencontrer quelqu’un comme elle. Et Vahina va alors tenter d’embrasser Sara !

Mais non, Sara ne va pas céder aux avances de Vahina. Elle la repousse et lui assure qu’elle aime sa femme et qu’il ne se passera jamais rien entre elles. Vahina reçoit alors un mystérieux appel d’un numéro masqué et elle ne décroche pas…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2130 du 30 janvier 2026 : Sara repousse Vahina

Demain nous appartient, c'est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.