Demain Nous Appartient spoilers : Erica rattrapée par son passé, un accident, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 12 au 16 janvier 2026)



Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 12 au 16 janvier 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’accident de Maud. En voulant fuir le gîte dans les Cévennes, la fille de Raphaëlle va faire une mauvaise chute et se déboiter l’épaule… Chloé va proposer de lui remettre en place alors qu’elle ne l’a jamais fait, elle a simplement vu les médecins le faire. Malgré les réticences de Raphaëlle, Chloé le fait et ça va mal tourner…

De son côté, Erica est rattrapée par son passé. Le Basile qui a tiré sur la voiture de Chloé au gîte a en réalité usurpé l’identité du véritable Basile, le frère d’Erica ! Sara va faire le lien entre le harceleur d’Erica et ce qui est arrivé à Chloé et Raphaëlle.

Au Spoon, Charles veut imposer ses décisions et il fait des choses dans le dos de Bart… Ses employés sont clairement sur un siège éjectable, ils risquent leurs places.



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 12 au 16 janvier 2026

Lundi 12 janvier 2026 (épisode 2116) : Maud est victime d’un malheureux accident. Charles manigance dans le dos de Bart. Karim est troublé par son dernier date avec Emilie.

Mardi 13 janvier 2026 (épisodes 2117) : Martin veut à tout prix retrouver Basile. Face à Charles, les employés du Spoon sont en danger. Marianne oublie un anniversaire très important.

Mercredi 14 janvier 2026 (épisode 2118) : Le frère d’Erica est en danger. Aaron tente sa chance sur les applis de rencontre. Karim et Emilie ont du mal à se parler.

Jeudi 15 janvier 2026 (épisode 2119) : L’état de Maud tend les relations entre Raphaëlle et Chloé. Diane se mêle un peu trop de la vie d’Esmée. La stratégie de Gabriel porte ses fruits pour Aaron.

Vendredi 16 janvier 2026 (épisode 2120) : Basile voit un fantôme de son passé ressurgir. Un dîner chez les Moreno prend une tournure inattendue. Esmée ose se rapprocher de Bastien.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 12 au 16 janvier 2026

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…