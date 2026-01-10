« Enquête parallèle » : l’épisode inédit avec David Baïot ce soir sur France 3 (10 janvier 2026)



« Enquête parallèle » au programme TV du 10 janvier 2026 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous propose un épisode inédit de « Enquête parallèle ». Dans les rôles principaux, retrouvez Florence Pernel et Jean-Baptiste Shelmerdine aux côtés de David Baïot (Plus belle la vie).





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Enquête parallèle » : l’histoire de l’épisode « Une bonne étoile »

Alors qu’elle s’apprête à partir en reportage avec son fidèle cameraman Manu, Fred Chaperot tombe nez à nez avec un certain Lambert, dissimulé dans son jardin. Cet homme, ami de sa mère Colette, est soupçonné du meurtre d’un ancien braqueur de banque avec lequel il avait partagé sa cellule. Si un vice de procédure a entraîné l’annulation de sa garde à vue, il demeure le principal suspect. Pour l’innocenter, Fred va devoir se plonger dans un cold case vieux de plus de vingt ans.

Casting : interprètes et personnages

Avec Florence Pernel (Fred Chaperot), Jean Baptiste Shelmerdine (Manu), Macha Meril (Colette Chaperot), Frederique Tirmont (Pauline Dore), Jessyrielle Massengo (Rosa), Lionnel Astier (Jérôme Pottier), Frederic Van Den Driessche (Herve Lambert), David Baïot (Commandant Christopher Smith), Anissa Allali (Lila Canuet), Bruno Munda (Timothée Canuet)



« Enquête parallèle » c’est ce soir sur France 3.