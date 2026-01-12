Ici tout commence du 12 janvier : Joséphine replonge, Lionel parle à Juliette (résumé + vidéo épisode 1348 en avance)



Ici tout commence du 12 janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1348 – Alors que la vidéo d’Anouk et Loup est devenue virale à l’institut dans votre série de TF1 « Ici tout commence », ce soir Joséphine replonge. Marc exige le renvoi d’Anouk tandis que Lionel parle à Juliette…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 12 janvier – résumé de l’épisode 1348

La diffusion d’une vidéo d’Anouk et Loup choque les élèves de l’Institut et déclenche de vives réactions. Bianca dénonce un abus de pouvoir, mais Anouk se défend et rappelle à tous qu’ils doivent se comporter en adultes. Malgré le soutien de Joachim et Clotilde, Loup redoute de retourner en cours, surtout à l’idée de croiser Joséphine, qu’il regrette d’avoir fait souffrir. Très affectée, celle-ci refuse tout contact avec lui.

Pendant le service au Double A, Joséphine est obsédée par la vidéo. Une discussion tendue avec Anouk, qui minimise leur relation, provoque sa rechute : elle quitte le restaurant avec une bouteille d’alcool. Alertés, Fleur, Stanislas et le chef Leroy se mobilisent. Marc et Fleur retrouvent finalement Joséphine, qui culpabilise d’avoir rechuté, et lui promettent de l’aider. Furieux, Marc estime qu’Anouk est responsable et sollicite Clotilde pour obtenir son renvoi.



En parallèle, Alice confie à Stanislas le soin de parler à Claire d’un problème d’odeurs en cuisine, mais il s’y prend mal et provoque un incident. Alice assume finalement la situation et s’explique directement avec Claire, qui accepte d’échanger leurs horaires.

Enfin, Zoé pousse Lionel à reconnaître qu’il n’a rien en commun avec Juliette. Après un rendez-vous, il en convient : tous deux n’ont pas les mêmes goûts, mais s’accordent sur une relation sans engagement jusqu’au départ de Juliette.

Ici tout commence du 12 janvier 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

