Ici tout commence du 15 janvier : Juliette passe aux aveux, Anouk en grand danger (résumé + vidéo épisode 1351 en avance)

Ici tout commence du 15 janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1351 – Juliette va passer aux aveux ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Suite à la découverte de Fleur et Joséphine, elle avoue être le maître chanteur. Mais Anouk est grand danger : Juliette a saboté sa moto !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 15 janvier – résumé de l’épisode 1351

À l’Institut, Juliette aperçoit Anouk garer sa moto et en profite pour en sectionner les fils. Plus tard, confrontée par Fleur et Joséphine, elle avoue être le maître-chanteur de la cheffe Revero. Elle révèle avoir été fiancée à Jean et accuse Anouk d’avoir provoqué son suicide après une supposée liaison.

Avant d’en parler à la cheffe, Joséphine interroge Loup, qui reconnaît avoir couché une fois avec Anouk, sous l’effet de l’alcool et de la tristesse. Informée, la cheffe Revero nie toute liaison avec Jean. Elle va ensuite voir Juliette pour s’expliquer : Anouk dément toute relation amoureuse, admet un harcèlement moral et laisse Juliette consulter leurs messages avec Jean, qui confirment un lien uniquement professionnel. Malgré cela, Juliette continue de la tenir pour responsable. Alors qu’Anouk repart à moto, Juliette tente de l’arrêter pour éviter un accident.



De son côté, Fleur révèle à Lionel que Juliette est le maître-chanteur. Choqué et blessé, il se sent trahi, mais Fleur le réconforte.

Par ailleurs, Anaïs enquête sur l’incident de l’hôtel Jourdain et défend Milan, accusé de vol sans preuve. Elle le retire de l’autorité d’Andréa, ce qui intrigue cette dernière. Soulagé, Milan apprend toutefois qu’une vidéo de lui insultant la cliente circule sur les réseaux sociaux…

Enfin, Gaëtan organise un challenge de pâtisseries allégées pour motiver ses élèves. Les binômes Ninon/Gary et Coline/César remportent les premières épreuves et se qualifient pour la finale, tandis que Gary et César demandent de l’aide pour calmer l’esprit de compétition de leurs petites amies.

Ici tout commence du 15 janvier 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.