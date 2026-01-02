Ici tout commence du 2 janvier : Loup découvre la vérité et confronte Clotilde ! (résumé + vidéo épisode 1342 en avance)



Ici tout commence du 2 janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1342 – Sous l’effet du chantage de Clotilde, Joséphine va quitter Loup ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Mais ce dernier va découvrir la vérité et confronter Clotilde…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 2 janvier – résumé de l’épisode 1342

À l’Institut, Joséphine révèle à Fleur le chantage de la cheffe Armand et se dit convaincue qu’elle n’est pas prête à vivre son histoire avec Loup. Elle lui envoie un message pour le voir, puis se montre distante pendant le service avant de rompre brutalement avec lui, sans réelle explication. Malgré ses tentatives pour comprendre, Joséphine reste froide et affirme avoir fait le tour de leur relation. Clotilde regrette ensuite son chantage, mais Loup, profondément blessé, apprend la vérité par Fleur. Il confronte Clotilde et annonce qu’il s’en va, il ne veut plus jamais la revoir et lui rend le contrat jeune adulte ! Au courant de rien, Joachim est sous le choc.

En parallèle, Olivia et Solal réfléchissent à une tarte soufflée lors d’un footing, mais découvrent ensuite que Claire a déjà trouvé la solution idéale. Olivia en profite pour avouer qu’elle déteste le sport et décide de changer de résolution : elle souhaite désormais préparer le concours du Meilleur Ouvrier de France 2026 et demande à Claire de la coacher, ce qu’elle accepte.



Enfin, Billie reconnaît auprès de ses colocataires avoir passé un bon 31, mais culpabilise d’avoir menti à Ferdinand. Elle s’excuse auprès de lui, mais il préfère couper les ponts. En apprenant ensuite la période difficile que traverse Billie, liée au procès de Valdine, Ferdinand revient vers elle, lui pardonne et ils se réconcilient en se promettant d’être plus honnêtes à l’avenir.

Ici tout commence du 2 janvier 2026 – extrait vidéo

