Ici tout commence du 28 janvier : Billie s’accuse du sabotage ! (résumé + vidéo épisode 1360 en avance)

Ici tout commence du 28 janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1360 – Ferdinand va finalement révéler la vérité à Billie ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Et surprise : Billie va s’accuser du sabotage auprès d’Anaïs !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 28 janvier – résumé de l’épisode 1360

À l’Institut, Léonard alerte Ferdinand sur les graves conséquences du sabotage de la cérémonie de la Fondation Excellence Palace, surtout après les menaces de Valdine envers Billie. Conscient de la situation, Ferdinand cherche un moyen d’arranger les choses.

De son côté, Anaïs présente sa démission, mais Jeanne refuse qu’elle quitte son poste, impressionnée par sa gestion de crise. Elle veut avant tout retrouver le responsable du sabotage. Andréa Jourdain, elle, tente de convaincre sa fille de se méfier d’Anaïs, mais Jeanne comprend qu’elle essaie de la manipuler et l’envoie promener.



Aux marais, Ferdinand avoue à Billie qu’il est à l’origine du sabotage. Très déçue, elle lui reproche un acte dont elle subit les retombées. Léonard prend ensuite la défense de son frère en révélant qu’il a agi par amour pour elle. Alors que Ferdinand s’apprête à se dénoncer, Billie le devance et avoue faussement à Anaïs être responsable, pour se venger de Valdine. En apprenant son sacrifice, Ferdinand est bouleversé.

En parallèle, Zoé panique à l’approche de son évaluation après avoir perdu sa fiche technique. Pendant l’épreuve, elle découvre qu’Inès a échangé ses documents, mais le chef Leroy refuse qu’elle rentre les récupérer. À la dégustation, il lui inflige un sévère 8/20 et estime qu’elle stagne. Effondrée, Zoé repousse le soutien de Solal.

Enfin, au Double A, Stanislas donne un cours de bonnes manières à ses élèves. Lassés, certains tournent la leçon en ridicule. Il finit par révéler la raison de cette initiative, puis, encouragé par Coline, décide d’en rester là.

Ici tout commence du 28 janvier 2026 – extrait vidéo

