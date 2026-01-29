Ici tout commence du 29 janvier : Anaïs prend une lourde décision ! (résumé + vidéo épisode 1361 en avance)



Ici tout commence du 29 janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1361 – Anaïs va prendre une lourde décision ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Alors que Billie s’est accusée pour protéger Ferdinand, Anaïs va lui annoncer son exclusion de l’institut !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 29 janvier – résumé de l’épisode 1361

À la coloc des Marais, Ferdinand vient voir Billie pour comprendre pourquoi elle s’est accusée à sa place pour le sabotage de la cérémonie. Elle lui révèle qu’elle connaît désormais la vraie raison de son geste et, touchée, refuse qu’il soit renvoyé à cause d’elle. Elle fait confiance à Anaïs et pense pouvoir être sanctionnée sans être exclue.

Mais à l’Institut, la situation se complique : Andréa et Jeanne Jourdain mettent la pression sur Anaïs pour renvoyer Billie et rendre sa responsabilité publique. Anaïs, dépassée, préfère se laisser la journée pour réfléchir. Pendant ce temps, Ferdinand reproche à Léonard d’avoir révélé ses sentiments à Billie. Léonard reste persuadé qu’elle ne risque rien en s’accusant — une erreur, car Andréa publie rapidement un communiqué officiel désignant Billie comme coupable. Malgré tout, Billie garde espoir et confie même à Léonard qu’elle a aussi des sentiments pour Ferdinand.



La pression monte encore pour Anaïs lorsque Valdine l’informe que la Fondation Excellence Palace prévoit de porter plainte contre l’Institut pour préjudices financiers, matériels et moraux. Il propose toutefois d’intervenir pour faire retirer la plainte, à condition que Billie soit définitivement exclue. Après en avoir discuté avec Clotilde et Rose, qui pensent toutes deux qu’il faut renvoyer Billie, Anaïs convoque la jeune femme et lui annonce, à contrecœur, son exclusion.

De son côté, Gary réalise que Ninon est très investie dans leur relation et qu’elle connaît tout de lui, alors que l’inverse n’est pas vrai. Il découvre ensuite qu’elle a secrètement rédigé des fiches sur lui pour retenir ses goûts et habitudes…

Enfin, Clotilde propose à Hector de devenir professeur à temps plein, mais il refuse, estimant le niveau des élèves trop faible. Gaspard et Mattéo, qui surprennent la conversation, sont blessés. En cours, Gaspard tente de prouver sa valeur par la technique, tandis que Mattéo mise sur l’émotion, mais Hector reste très critique face à leurs plats.

Ici tout commence du 29 janvier 2026 – extrait vidéo

