Ici tout commence du 30 janvier : Anaïs seule contre tous, Valdine annonce que... (résumé + vidéo épisode 1362 en avance)

Ici tout commence du 30 janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1362 – Anaïs est seule contre tous ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Tout le monde lui en veut pour l’exclusion de Billie et Valdine enfonce le clou avec une annonce choc…





Ici tout commence du 30 janvier – résumé de l’épisode 1362

Tom reproche à Anaïs d’avoir agi égoïstement en sauvant son poste au détriment de Billie. Lorsqu’elle vient récupérer ses affaires à la coloc, il lui fait comprendre qu’elle n’est plus la bienvenue. Au Double A, Coline et Pénélope prennent la défense de Billie, qu’elles estiment injustement renvoyée. Elles lancent un mouvement de protestation en refusant d’assurer le service et entraînent d’autres élèves avec elles. Mais face aux menaces d’exclusion d’Anaïs, elles finissent par reprendre le travail.

De son côté, Ferdinand prépare son départ : il compte se dénoncer pour le sabotage de la cérémonie afin d’éviter à Billie une exclusion définitive. Alertée par Léonard, Billie le rejoint pour l’en dissuader. Ferdinand lui avoue qu’il est prêt à tout sacrifier pour elle, Billie l’embrasse.



À la direction, Jeanne annonce à Anaïs qu’elle a retrouvé la bague soi-disant volée et lui présente ses excuses. Anaïs peut aussi compter sur le soutien de Rose, qui lui passe les clés de l’appartement d’Antoine pour se loger temporairement. Mais un nouveau problème surgit : Valdine informe Anaïs que Storek va finalement porter plainte contre l’Institut.

Mattéo et Gaspard regrettent le départ du chef Jourdain. En discutant avec lui, ils comprennent que ses douleurs à la jambe expliquent son refus d’enseigner. Clotilde et Constance cherchent une solution, et Constance propose son aide en ostéopathie. De son côté, Bianca découvre que Gary fait des fiches sur Ninon et révèle tout. Blessée par son mensonge, Ninon s’explique avec lui : ils admettent leur insécurité et jettent leurs fiches, décidant de se faire confiance.

Ici tout commence du 30 janvier 2026 – extrait vidéo

