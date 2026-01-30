Ici Tout Commence spoiler : Anaïs et Clotilde inquiètes face à Ferdinand qui... (vidéo épisode du 4 février)



Ici tout commence spoiler – Ferdinand va avoir un plan pour sauver l’institut dans votre série quotidienne d TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, il va faire venir son père, Etienne Castelmont, car il sait qu’il peut convaincre Storek de retirer sa plainte.











Le lendemain de l’arrivée d’Etienne et Anaïs viennent aux nouvelles du plan de Ferdinand. Et on peut dire qu’elles sont inquiètes car d’un coup, Ferdinand a l’air nettement moins sure de lui…

Ferdinand fait mine d’avoir la situation en main mais il leur cache que son père a émis une condition avant de parler à Storek : Léonard doit accepter de renouer avec lui ! Va-t-il parvenir à sauver l’institut ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1365 du 4 février 2026 : Ferdinand inquiète Clotilde et Anaïs

